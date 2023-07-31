Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti ve MHP'nin stratejileri şekilleniyor 2024 yerel seçimleri öncesinde eylül ayında ortak çalışmaya başlaması beklenen AK Parti ve MHP, bu sürece kadar parti içinde çalışmalarını sürdürecek. AK Parti, kırsaldan şehirlere doğru çalışmalarını başlatırken MHP de 'Diyar diyar Anadolu' sloganıyla sahaya iniyor.

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Türkiye, mayıs ayıda geçirdiği genel seçimlerden sonra yaklaşık 8 ay sonraki yerel seçimlere hazırlanıyor.

Gözler ise genel seçimlerde ezici bir başarı elde eden Cumhur İttifakı'nda...

AK Parti ve MHP'nin somut bir iş birliğine girip girmeyeceği konusu da merak konusu.

Bu kapsamda CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, siyaset kulislerinde konuşulan son bilgileri aktardı.

Ortak çalışma eylülde

Buna göre şu an itibarıyla AK Parti ve MHP arasında ortak bir çalışma yok. İki parti de ayrı ayrı çalışmalarını yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son ikili görüşmede ise yerel seçimlerde iş birliği konuşuldu.

İki parti arasında bir uyum olduğu, eylülde ortak çalışmanın başlayabileceği, bu çalışmanın da yakın zamanda duyurulabileceği kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

MHP, '2024'e doğru diyar diyar Anadolu' sloganı ile şehir şehir ilçe ilçe çalışmalarına başlarken AK Parti kanadında ise 3 aşamalı plan etrafında çalışılıyor.

AK Parti'de 3 aşamalı yerel seçim planı

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.

Bu gezilerde ilk durak Adıyaman olacak. Cumhurbaşkanı, hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

Bakanlar ve milletvekilleri sahaya inecek

İkinci aşamada 2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahada olacak. Bakanların il il yapacakları çalışma ziyaretleri planlandı. Bakanlar öncelik deprem bölgesi olmak üzere sahaya inecek.

Kırsalda temaslar başladı

Son aşamada ise milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda yoğun bir çalışmaya başladı.

Adeta bir köy taraması denilebilecek bir yoğunlukta ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Parti kurmayları, yaz aylarında köyüne kasabasına tatile giden seçmeni buralarda ziyaret ediyor.

Kışa doğru kırsaldan şehre...

Bu kapsamda yerel seçim öncesi Ocak-Şubat-Mart aylarında kırsala inmek zor olacağı için genel strateji kırsaldan şehre doğru hareket etmek.

Bu maksatla 3. aşama AK Parti'de çoktan başlamış durumda...