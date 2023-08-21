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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Areda Araştırma Başkanı Yusuf Akın'dı.

Yusuf Akın, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerde Konya'yı kazanacaklarına dair açıklamalarını esprili bir üsluplar yorumlayarak şunları söyledi:

"Sayın Öztrak ile iddiaya girerim"

Sayın Öztrak'la iddiaya girmek isterim. DÜn Konya belediye Başkanı'nın bir tweet'i vardı: Peki Konya'nın bundan haberi var mı? Son Genel seçimde Konya'da CHP'nin oy oranı yüzde 13,7. Bir ideal uğruna Faik Öztrak'ın söylediği şey aslında makuldür. Fakat CHP'nin yöneticilerinde bu güçlü iradeyi ortaya koyabilecek siyasi aktörleri göremiyor vatandaş. Bu siyasi aktörlerde konformist bir tavır var. "Ben bir makam alayım, bu bana yeter" gibi bir hal var.

"CHP, Konya'ya değil İzmir'e yoğunlaşmalı"

Bir de İzmir'e bakalım. AK Parti'nin oy oranı yüzde 25,3. İttifakın içinde değerlendirdiğimizde bu oran artabilir. CHP'nin Konya'dan kazanmasından çok, AK Parti'nin İzmir'de kazanma potansiyeli daha yüksek.



İzmir'de aslında AK Parti'nin çok güçlü siyasi aktörleri de var. Şu an halen görevde olanlar da var. Ve bunların sahada da karşılığı var. Sayın Öztrak inanarak söylemiş olsa anlarım. Ama kendisi gündemi değiştirmek amacıyla bunu söyledi. Şu anda Faik Öztrak 'cambaza bak' diyor.