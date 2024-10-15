Zelenskiy: Zafer Planı'nı tüm Avrupalı ortaklarımıza sunacağız

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesiyle ilgili devam eden savaşın son durumu hakkında bilgi verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bir "Zafer Planı" geliştirdiklerini belirten Zelenskiy, "Bu hafta, Rusya'yı savaşı adil bir şekilde sona erdirmeye zorlamak amacıyla hazırladığımız stratejimizi tüm Avrupa ortaklarımıza sunacağız" dedi.

"UKRAYNA'NIN MAKSİMUM DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Zelenskiy, bu planı Ukrayna halkıyla da paylaşacaklarını ifade ederek,

Zafer Planı'nın içeriğini, ortaklarımızdan alacağımız ilk geri dönüşlerle birlikte kamuoyuna açıklayacağız. Hepimizin, Ukrayna'da gerçekten maksimum desteğe ihtiyaç duyduğunu unutmamalıyız

değerlendirmesini yaptı.