Zonguldak'ta 15 kişi tek kişiye saldırdı Devrek ilçesinde husumetlisi olan grupla karşılaşan Sercan Camcı, 15 kişiden dayak yedi. Şüpheliler gözaltına alındı.

DHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Eski Mahalle Alparslan Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Sercan Camcı ve arkadaşları ile kalabalık bir grup arasında, geçen hafta, tartışma yaşandı.

15 kişilik grup saldırdı

Dün akşam ise Sercan Camcı'ya rastlayan yaklaşık 15 kişilik grup, sokak ortasında saldırdı.

Aldığı darbelerle düşen Camcı'nın, yerde tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edilince, kavga sona erdi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen E.H., Y.E.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı, diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Olayda yaralanan Sercan Camcı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Öldüresiye vurdular

Kendisini darbedenlerle aralarında husumet olduğunu anlatan Camcı şu ifadeleri kullandı;