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Zonguldak'ta fenalaşan sürücü araçlara çarparak durabildi

Zonguldak'ta fenalaşan sürücü araçlara çarparak durabildi Otoparktan çıktıktan sonra yokuş aşağı inerken tansiyon hastası olan sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir yayanın ayağını ezip, kamyonet ve taksiye çarptı.