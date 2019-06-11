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Polonya: 32 adet F-35 uçağı almaya hazırız

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’nın 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduğunu söyledi.

İHA | 11.06.2019 - 17:22..
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Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran Çarşamba günü bir araya gelecek olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın ziyareti öncesinde ABD’de temaslarda bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduğunu duyurdu.

Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde incelemelerde bulunan Mariusz Blaszczak, kısa süre içinde Polonya’nın F-35 uçağına sahip elit devletler topluluğuna dahil olacağını belirtti.

Bakanlık olarak geçtiğimiz mayıs ayında söz konusu uçakları satın alma hususunda ABD’li yetkililere taleplerini ilettiklerini ifade eden Blaszczak, sürecin etkili ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

2 MİLYAR DOLARLIK TRUMP HİSARI

Polonya, uzun süreden beri topraklarında NATO kapsamında görev yapan Amerikan askerlerinin sayısının artırılmasını istiyor.

Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyareti sırasında ülkelerinde kalıcı Amerikan üssü kurulmasını istemişti. Üssün 2 milyar doları bulacak maliyetini karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Duda, Trump’ın projeyi onaylaması durumunda kurulacak üsse “Trump Hisarı” adını vereceklerini söylemişti.

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