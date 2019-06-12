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Polonya F-35'lere talip oldu

Türkiye'yi F-35 vermemekle tehdit eden ABD, Polonya ile görüşme halinde.

AA | 12.06.2019 - 09:21..
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Polonya F-35'lere talip oldu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ABD’nin Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nü ziyaret etti.

Eglin Üssü'nde F-35'leri inceleyen Bakan Błaszczak, program hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili olaraktan Błaszczak tarafından yapılan açıklamada, “En son teknolojiye sahip bu ekipmanı (F-35) edinme sürecinde geldik. Bu, Polonya Hava Kuvvetleri’nin savaş yetenekleri için büyük bir atılım. Bu yılın mayıs ayının sonunda, ABD’ye 32 adet F-35 tedarikiyle ilgili talep mektubu gönderdik. Halen süreçteyiz, Polonyalı ve ABD’li uzmanlar arasında birkaç toplantı yapıldı. Bu süreci çabuk bitireceğimiz için umutluyum.” İfadelerine yer verildi.

Polonya F-35'lere talip oldu

TÜRKİYE'YE TESLİM ETMEYİZ TEHDİDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Türkiye F-35'lerin parasını ödedi ancak ABD, bu uçakları teslim etmemekle tehdit ediyor.

ABD, F-35'leri teslim etmezse başka ülkelere satış gerçekleştirecek. Daha önce Yunanistan, bu uçaklara talip olmuştu. Şimdi de Polonya ortaya çıktı.

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