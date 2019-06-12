Polonya F-35'lere talip oldu

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ABD’nin Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’nü ziyaret etti.

Eglin Üssü'nde F-35'leri inceleyen Bakan Błaszczak, program hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili olaraktan Błaszczak tarafından yapılan açıklamada, “En son teknolojiye sahip bu ekipmanı (F-35) edinme sürecinde geldik. Bu, Polonya Hava Kuvvetleri’nin savaş yetenekleri için büyük bir atılım. Bu yılın mayıs ayının sonunda, ABD’ye 32 adet F-35 tedarikiyle ilgili talep mektubu gönderdik. Halen süreçteyiz, Polonyalı ve ABD’li uzmanlar arasında birkaç toplantı yapıldı. Bu süreci çabuk bitireceğimiz için umutluyum.” İfadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'YE TESLİM ETMEYİZ TEHDİDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Türkiye F-35'lerin parasını ödedi ancak ABD, bu uçakları teslim etmemekle tehdit ediyor.

ABD, F-35'leri teslim etmezse başka ülkelere satış gerçekleştirecek. Daha önce Yunanistan, bu uçaklara talip olmuştu. Şimdi de Polonya ortaya çıktı.