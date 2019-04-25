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Polonya, Rusya’dan petrol alımını durdurdu

Polonya, Dostluk Petrol Boru Hattı üzerinden Rusya’dan gelen petrolün alımını kesti. Gerekçe olarak ise petrol kalitesinde meydana gelen bozulma olarak gösterildi.

İHA | 25.04.2019 - 12:43..
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Polonya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus petrolünün kalitesinde bozulma olduğu gerekçesiyle Dostluk Petrol Boru Hattı üzerinden gelen petrol alımının, geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

RAFİNELERE ZARAR VEREBİLİR

Açıklamada, Belarus üzerinden aktarılan Rus petrolünün alımına, kalitede bozulmaya yol açan sebeplerin belirlenmesi ve aktarım sisteminin temizlenmesine kadar ara verileceği ifade edilirken, söz konusu petrolün mevcut haliyle rafinerilere zarar verebileceğine dikkat çekildi.

Polonya Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında, Polonya’nın depolarındaki petrolün devreye alınacak olmasıyla, piyasada petrol sıkıntısı yaşanmayacağı da ifade edildi.

YÜZDE 13'Ü POLONYA'DAN İTHAL EDİLİYOR

Dostluk Petrol Boru Hattı’ndan gelen petrolün kalitesindeki bozulmaya, ilk olarak Belaruslu yetkililer dikkat çekmişti. Belarus makamları bu kapsamda Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerine sevk edilen petrole sınırlama getirdiklerini açıklarken, Rusya ise petrolün kalitesindeki bozulmayı kabul etmiş ancak sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını ifade etmişti.

Halihazırda söz konusu petrol boru hattından aktarılan petrolün yüzde 81’ini Ukrayna, yüzde 13’ünü ise Polonya ithal ediyor.

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