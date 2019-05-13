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Polonya-Ukrayna sınırında iki Türke gözaltı

Ukraynalı sınır muhafızlarının, yasadışı olarak sınırdan Polonya'ya geçmek isteyen iki Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

İHA | 13.05.2019 - 07:02..
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Yasadışı yollardan komşu ülke Polonya’ya ulaşmak isteyen kişilerin, bölgedeki Shegina köyü sakinleri tarafından ihbar edildiği öğrenildi.

SINIRA 100 METRE KALA YAKALANDILAR

Sınır muhafızları, iki kişiyi Polonya sınırını geçmelerine 100 metre kala yakaladıklarını açıkladı.

HAVA YOLUYLA GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polisten tutukluların 1985 ve 1996 doğumlu oldukları ve birkaç hafta önce Ukrayna’ya hava yoluyla geldiklerini duyurdu.

Polis, tutukluların Türkiye’ye iade edilmesi için yasal işlem başlattı.

Polonya-Ukrayna sınırında iki Türke gözaltı

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