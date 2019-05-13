Polonya-Ukrayna sınırında iki Türke gözaltı

Yasadışı yollardan komşu ülke Polonya’ya ulaşmak isteyen kişilerin, bölgedeki Shegina köyü sakinleri tarafından ihbar edildiği öğrenildi.
SINIRA 100 METRE KALA YAKALANDILAR
Sınır muhafızları, iki kişiyi Polonya sınırını geçmelerine 100 metre kala yakaladıklarını açıkladı.
HAVA YOLUYLA GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Polisten tutukluların 1985 ve 1996 doğumlu oldukları ve birkaç hafta önce Ukrayna’ya hava yoluyla geldiklerini duyurdu.
Polis, tutukluların Türkiye’ye iade edilmesi için yasal işlem başlattı.