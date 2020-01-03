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Polonya'da 25 bin hindi, kuş gribi nedeniyle telef oldu

Ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğu bildirildi.

AA | 03.01.2020 - 08:15..
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Lublin şehri baş veterineri Pawel Piotrowski, Lubartow ilçesine bağlı Stary Uscimow köyündeki iki çiftlikteki en az 25 bin hindinin ölümüne kuş gribi (H5N8) virüsünün neden olduğunu belirtti.

ON BİNLERCE HİNDİ İTLAF EDİLEBİLİR

Polonyalı veterinerlik yetkilileri tarafından, kümes hayvanı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Lubartow bölgesinde on binlerce kanatlı hayvanın itlaf edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Virüsün çiftlikteki hayvanlara nasıl bulaştığı henüz netlik kazanmazken, polis, kuş gribinden etkilenen bölgeye girişleri, yörede ikamet etmeyenlere kapattı.

Polonya'da 25 bin hindi, kuş gribi nedeniyle telef oldu

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