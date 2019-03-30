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Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine

Polonya'da 80 yaşındaki Wirginia Szmyt, büyük bir kulüpte sahneye çıkıyor.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 14:55..
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Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan 80 yaşındaki Wirginia Szmyt adındaki bir kadın, torunlarına bakmak yerine büyük kulüpte DJ olarak sahne alıyor.

Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine

LAKABI BİLE VAR

Polonya'nın en yaşlı DJ'yi olarak ünlenen Szmyt'in bir de lakabı var. 'DJ Wika' lakaplı kadın, akşamları CD'lerini, mikserini ve dizüstü bilgisayarını topluyor. Genellikle yaşlıların parti yapmaya geldiği bir kulüpte DJ'lik yapıyor.

80 yaşındaki Wirginia Szmyt, gece kulüplerinde DJ'lik yapıyor VİDEO

Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine

"RİTMİ HİSSEDİYORUM"

DJ Wika, 70 yaşında bile hayatın sonra ermediğini belirterek, "Dans ettiğimde, melodiyi hissediyorum, ritmi hissediyorum." diye konuştu.

Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine

Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine


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