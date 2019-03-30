Polonya'da DJ'lik yapan 80'lik nine

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan 80 yaşındaki Wirginia Szmyt adındaki bir kadın, torunlarına bakmak yerine büyük kulüpte DJ olarak sahne alıyor.

LAKABI BİLE VAR

Polonya'nın en yaşlı DJ'yi olarak ünlenen Szmyt'in bir de lakabı var. 'DJ Wika' lakaplı kadın, akşamları CD'lerini, mikserini ve dizüstü bilgisayarını topluyor. Genellikle yaşlıların parti yapmaya geldiği bir kulüpte DJ'lik yapıyor.

80 yaşındaki Wirginia Szmyt, gece kulüplerinde DJ'lik yapıyor VİDEO



"RİTMİ HİSSEDİYORUM"

DJ Wika, 70 yaşında bile hayatın sonra ermediğini belirterek, "Dans ettiğimde, melodiyi hissediyorum, ritmi hissediyorum." diye konuştu.



