Polonya'nın Bielsko-Biala şehrinde yolunu şaşırarak kent merkezine giren geyik az daha faciaya neden oluyordu.

Araç trafiği nedeniyle oldukça ürken geyik kentin en işlek caddelerinden Partyzantow ve Michalowicza'nın kesiştiği kavşakta seyir halindeki bir sürücü kursu arabasına çarptı.

GEYİK SÜRÜŞ DERSİ VERDİ

Çarpmanın etkisiyle sersemleyen geyik ilk şaşkınlığı atmasının ardından hızla olay yerinden kaçarken aracın içinde bulunan sürücü adayı ise büyük şok yaşadı. Sürücü adayının hayatı boyunca unutamayacağı sürüş dersi araç içinde kayıtta olan kameraya da yansıdı.

Polonya'da geyikten sürücü adayına ders VİDEO

12 SAAT SONUNDA YAKALANDI

Kimsenin yara almadığı olaydan hemen sonra sürücü adayı polisi arayarak başıboş dolaşan geyiğin yakalanması için yardım istedi. Hemen harekete geçen Bielsko-Biala polisi kentteki kameraları inceleyerek geyiğin yerini tespit etmeye çalıştı. Emniyet bünyesinde oluşturulan 14 polis ekibi tüm kentte şaşkın geyiği aramaya koyuldu. Veteriner ekipleri eşliğinde 12 saat süren arama nihayet sonuç verdi ve ekipler şaşkın geyiği yakalamayı başardı. Şans eseri bir arabanın çarpmadığı geyik uyutularak getirildiği kent dışındaki ormana salıverildi.











