Drobin ilçesinde otomobil kamerasına yansıyan görüntülerde, uzun araçlarla dolu bir yolda önündeki tırı sollamak isteyen araç, karşı şeride geçti.
Karşı şeritten tırın geldiğini fark etmeyen otomobil, kaçacak yer bulamayınca tırın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuran tır, diğer tıra çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
YOL ÇALIŞMALARI 10 SAAT SÜRDÜ
Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, hurda araçların yoldan kaldırma çalışması 10 saat sürdü.
Polonya'da hatalı sollama kazaya neden oldu VİDEO