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Polonya'da hatalı sollama kazaya neden oldu

Polonya'da önündeki tırı sollamaya çalışan bir otomobilin, karşı şeritten gelen başka tıra çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 11:48..
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Drobin ilçesinde otomobil kamerasına yansıyan görüntülerde, uzun araçlarla dolu bir yolda önündeki tırı sollamak isteyen araç, karşı şeride geçti.

Karşı şeritten tırın geldiğini fark etmeyen otomobil, kaçacak yer bulamayınca tırın yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuran tır, diğer tıra çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

YOL ÇALIŞMALARI 10 SAAT SÜRDÜ

Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, hurda araçların yoldan kaldırma çalışması 10 saat sürdü.

Polonya'da hatalı sollama kazaya neden oldu VİDEO

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