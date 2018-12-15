taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Polonya'da hava kirliliğini azaltan kaldırım

Başkentin işlek yerlerinden Daszynskiego Kavşağı'na döşenen kaldırım taşlarının kirli havanın yüzde 30'unu emdiği kaydedildi.

İHA | 15.12.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Polonya'da hava kirliliğini azaltan kaldırım

Avrupa'nın havası en kirli şehirlerinden birkaçına ev sahipliği yapan Polonya'da kirli havayı emen kaldırım yapıldı. Başkent Varşova'da ilk etapta Daszynskiego Kavşağı'na döşenen kaldırım taşlarının ölçümler neticesinde yüzeyindeki kirli havayı yüzde 30 oranında azalttığı gözlendi.

Polonya'da hava kirliliğini azaltan kaldırım

ÖZEL BİR TEKNOLOJİYLE ÜRETİLDİ

Varşova Belediyesi Şehir Yolları Yönetimi Birimi (Zarzad Drog Miejskich) ile Skanska firmasının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan 'çevreci kaldırımın' taşları TXACTIVE teknolojisiyle üretildi. Buna göre üretim esnasında betona karıştırılan titanyum dioksit güneş ışığıyla buluşunca fotokataliz durumu (Titanyum dioksit içeren yüzeye güneş ışığı ya da yapay ışığın temas etmesiyle havadaki su moleküllerinin oksijen radikallerine ayrışıp yüzeyde tutunması) ortaya çıkıyor.

Polonya'da hava kirliliğini azaltan kaldırım

HAVA KİRLİLİĞİNİ YÜZDE 30 AZALTIYOR

Fotokatalizle kaldırım yüzeyindeki azot dioksitin de aralarında bulunduğu zehirli gazları emmeye başlanıyor, daha sonra emilen bu gazlar yağmur suyuyla toprağa karışıyor. Varşova'nın işlek yerlerinden olan Daszynskiego Kavşağı'nda 350 metrekarelik alana döşenen 'çevreci kaldırımın' yapılan ölçümlere göre çevresindeki hava kirliliğini yüzde 30 oranında azalttığı saptandı.

Polonya'da hava kirliliğini azaltan kaldırım

6 BİN METREKAREYE ÇIKARILACAK

Hava kalitesindeki iyileşmenin sadece kaldırımın yüzeyinde değil, yerden 50 santim yüksekliğe kadar bir alanı kapsadığının tespiti ise “çevreci kaldırımın” küçük çocukların sağlığı için ne denli önemli olduğunu da ortaya koydu.

Şimdilik 350 metrekarelik alanı kapsayan “çevreci kaldırımın” bir sonraki etapta 6 bin metrekareye çıkarılması planlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

61
Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

30
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

53
Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

38
Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

24
NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

55
HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir