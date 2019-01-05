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Polonya'da 'kaçış oyunu' faciayla bitti: 5 ölü

Ülkenin kuzeyinde kaçış oyunu kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 05.01.2019 - 06:03..
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Yetkililer, Koszalin kentinde 'kaçış oyunu' kapsamında kilitlendikleri odada çıkan yangında 5 genç kızın hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydetti.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Polonya'da 'kaçış oyunu' faciayla bitti: 5 ölü

KAÇIŞ OYUNU NEDİR

Kaçış oyununda bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.

Polonya'da 'kaçış oyunu' faciayla bitti: 5 ölü

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