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Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü

Başkent Varşova'da bir kilisede meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 rahip de yaralandı.

İHA | 12.04.2019 - 05:45..
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Varşova’nın Muranow semtinde bulunan Aziz Augustinus Kilisesi’nde akşam saatlerinde saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kilisenin bahçesinde rahip için ayrılmış bulunan bölüme girerek burada bulunan bir kişiye elindeki cam şişeyle saldırdı.

RAHİP OLAY YERİNDE ÖLDÜ, SALDIRGANI POLİS BAYILTTI

Oğlunun da Varşova’da bir başka kilisede rahip olduğu belirlenen mağdur başına aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgana müdahale etmeye çalışan rahip ise aldığı darbelerle yaralandı. Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan bilincini kaybetti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından saldırgan hastaneye kaldırılırken, yaralı rahibin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Varşova polisi ile savcının olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor.

Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü

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