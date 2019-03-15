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Polonya'da öldürülen Furkan'ın katili tutuklandı

Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

DHA | 15.03.2019 - 09:53..
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Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kocaman'ın cenazesi, Polonya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Cenaze önce İstanbul'a, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, gencin cenazesi morga kaldırıldı. Furkan Kocaman'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın katili tutuklandı

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Varşova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan 29 yaşındaki Muhammet Emektar'ın yapılan gizli duruşmada tutuklandığı, cinayet nedeni konusunda Polonya resmi makamlarınca açıklanan bir bilgi bulunmadığı, konunun çok yönlü olarak takip edildiği" belirtildi.

Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de Almanya'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi. Emektar'ın ayrıca PKK sempatizanı olduğu da ileri sürüldü.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın katili tutuklandı

Polonya'da öldürülen Furkan'ın katili tutuklandı

Polonya'da öldürülen Furkan'ın katili tutuklandı

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