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Polonya'da refüje çarpan araç metrelerce uçtu

Alkollü bir sürücünün kullandığı araç; kontrolden çıktı, metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA |
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Polonya'da refüje çarpan araç metrelerce uçtu

Polonya'nın Rabien kentinde bir sürücünün kullandığı araç, hızla girilen kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Araç, çarpmanın ve hızın etkisiyle metrelerce havalanarak bir evin duvarına çarptı.

ARAÇ ÇARPMANIN ETKİSİYLE YANDI

Sürücü aracın içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda yardım ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Refüje çarpan araç metrelerce uçtu İZLE

FACİA ÖNLENDİ

İsmi açıklanmayan sürücünün yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın meydana geldiği kavşağın korona virüs salgını ve Paskalya bayramı nedeniyle boş olması olası ise bir faciayı önledi.

Polonya'da refüje çarpan araç metrelerce uçtu

Polonya'da refüje çarpan araç metrelerce uçtu

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