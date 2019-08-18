Polonya'nın başkenti Varşova’da 17 yaşında olduğu belirtilen bir genç ve genç kız, taksiciyi soydu.

Taksi kamerasına yansıyan görüntülerde, el çantasının içerisinden çıkardığı bıçağı taksi sürücüsünün boğazına dayayan 17 yaşındaki genç, sürücüyü tehdit etti.

Polonya'da taksi sürücüsünü soyan gençler kamerada VİDEO

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sırada, arka koltukta oturmaya devam eden genç kızın gülmeye devam ettiği, ön koltuğa doğru uzanarak taksi sürücüsünün paralarını aldığı görüldü. Olay yerinden kaçan 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.