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Polonya'da tren, lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti

Polonya’da tren, hemzemin geçitte arka treni raylara sıkışan bir ambulansa çarptı. Kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 06.04.2019 - 13:12..
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Kaza, Polonya’nın Poznan bölgesinde yer alan Puszczykowo şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir ambulansın hemzemin geçit üzerindeyken bariyerin aşağı inmesi sonucu karşıya geçemediği görülüyor.

Polonya'da tren, lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti

ARACI METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Ambulans sürücüsü geri geri gidip hemzemin geçit üzerinden çıkmaya çalıştığı sırada ise ambulansın arka tekeri demiryolu rayına sıkışıyor. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışan ambulansa, karşıdan gelen tren hızla çarpıyor ve aracı metrelerce sürüklüyor.

Tren, lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti VİDEO

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Kaza sonrası polisin yaptığı açıklamaya göre, ambulansta bulunan bir doktor ve sağlık görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Polonya'da tren, lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, Katowice’den Gdynia’ya hareket etmekte olan trenin kaza sonucu raydan çıktığı, fakat makinistin ve yolcuların kazadan etkilenmediği ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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