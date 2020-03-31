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Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti

Polonyalı sağlık ekibi koronavirüs salgınıyla mücadele için İtalya'ya yardıma gitti.

İHA |
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Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da her geçen gün etkisini arttırıyor.

Dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok olduğu İtalya’da ise sağlık sistemi çöktü.

15 KİŞİLİK EKİP GİTTİ

Polonyalı 15 kişilik sağlık ekibi İtalyan meslektaşlarına bu zor süreçte destek ve yardımcı olmak amacıyla İtalya’nın Lombardia bölgesine gitti. Sağlık ekibi İtalya’da koronavirüs salgınının merkezi konumlarından biri olan Brescia kentindeki sahra hastanesinde 10 gün süre ile görev yapacak. Polonyalı sağlık ekibi, 7’si doktor, 8’i paramedikten olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti

"AVRUPA DAYANIŞMASI"

Polonya Uluslararası Yardım Merkezi Başkanı Wojciech Wilk, "Bu Avrupa dayanışması kapsamında Polonya toplumunun yardımı. Umut ediyoruz ki Polonyalı sağlıkçıların varlığı İtalyan meslektaşlarının yükünü biraz olsun hafifletir, haftalar süren yoğun çalışma temposunun ardından biraz olsun istirahat edip, uyuyabilirler" açıklamasında bulundu.

Polonyalı sağlık ekibi, 9 Nisan tarihinde Polonya’ya dönecek.

Polonyalı sağlıkçılar yardım için İtalya'ya gitti

İTALYA'DA 6 BİN 500 SAĞLIK ÇALIŞANINDA KORONA TESPİT EDİLDİ

İtalyan Doktorlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise 6 bin 500 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılırken, bu sayının sağlık personelinin yüzde 9’una tekabül ettiği bildirildi.

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