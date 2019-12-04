Polonya'nın Naziler'den kaçırdığı altınlar geri getirildi

Bugüne kadar ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük altın nakliyatı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'dan Polonya'nın başkentine yapıldı.

4 MİLYAR STERLİNİ BULUYOR

Polonya'nın II. Dünya Savaşı'nda Nazilerden kaçırdığı 8 bin külçe altın, İngiltere'ye taşınmıştı.

100 ton ve 4 milyar sterlini bulan bu altınlar, 8 gecede uçaklarla Varşova'ya getirildi.

İNGİLİZ POLİSİ DE DESTEK VERDİ

Altınların naklini ise G4S Uluslararası Lojistik Firması yaptı. İngiliz polisi ise bu nakliyatta görevli olan özel güvenlikçilere destek sağladı.

SON NAKLİYAT 22 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Merkez Bankası'ndan alınan külçeler, Varşova'daki Polonya Merkez Bankası'nın kasasına nakledildi. Son nakliyat ise 22 Kasım akşamı gerçekleşti.