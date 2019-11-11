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Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

Hatay'da 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

İHA | 11.11.2019 - 11:20..
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir apartmanın giriş katında yaşayan 25 yaşındaki Fatma Laçin’in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin'in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Laçin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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