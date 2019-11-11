Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir apartmanın giriş katında yaşayan 25 yaşındaki Fatma Laçin’in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.
POMPALI TÜFEKLE VURULDU
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin'in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Laçin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.