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Pompe: Türkiye ile görüşmelerde mutlu olduk

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici" açıklamasını yaptı.

AA | 09.08.2019 - 20:30..
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Pompe: Türkiye ile görüşmelerde mutlu olduk

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.

TERÖR KORİDORU YERİNE BARIŞ KORİDORU

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde güvenli bölge'nin tesisi ile terör koridoru'nun yerini 'barış koridoru'na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı görüşü dile getirilmişti.

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