Pompei'de Roma dönemine ait at iskeleti bulundu

Tarihi bir villanın bahçesinde yapılan kazılarda ulaşılan atın yanı sıra koşum takımı ve semer de yeryüzüne çıkarıldı.

ROMA DÖNEMİNE AİT

Pompei arkeoloji bölgesi Başkanı Massimo Osanna, villanın büyük ihtimalle Roma döneminde yaşamış, yüksek rütbeli bir askere ait olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE İKİ AT KALINTISI BULUNDU

Daha önce aynı noktada yapılan kazılarda en az iki at kalıntısına ulaşılmıştı. Villanın bahçesi Napoli körfezine ve Capri Adası'na bakıyor. 1900'lü yılların başlarında da aynı villada, kazı çalışmaları yürütüldü.