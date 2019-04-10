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Pompeo F-35 ve S-400 ile ilgili açıklama yaptı

Pompeo, F-35 ve S-400’ün aynı anda kullanılması mümkün olmadığını belirtti.

AA | 10.04.2019 - 19:53..
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Pompeo F-35 ve S-400 ile ilgili açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini aynı anda kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.

ABD Senatosu'nun Dışişleri Komitesi'nde konuşan Pompeo, "Pentagon'da bana anlattıklarına göre, büyük oranda S-400'ün faaliyet gösterdiği hava sahasına aynı anda F-35'i göndermek mümkün değil. Bu pek teknik bir açıklama olmadı belki ama bu teçhizat bir arada bulunamaz, bunu dışişleri ve askeri iletişim kanallarından Türkiye'ye net bir şekilde ortaya koyduk. Bu çok ciddi teknik sorun" ifadelerini kullandı.

"PATRİOT TEKLİFİ İNCELENİYOR"

Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerini teklif ettiklerini hatırlatan Pompeo, "Bu teklif inceleniyor, ayrıntılar üzerinde çalışılıyor" dedi.

Türkiye'ye, "F-35 için önemli parçalar ürettiğini ve sadece alıcı değil, teslimat zincirinin önemli bir halkası olduğunu" net bir şekilde anlattıklarını dile getiren ABD'li bakan, "Ancak S-400'ü almaları durumunda tüm bunların var olamayacağını ortaya koyduk" diye ekledi.

Pompeo ayrıca Türkiye'nin S-400 anlaşmasını yerine getirmesi durumunda bunun yaptırımlara yol açabileceğini de söyledi.

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