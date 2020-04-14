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Pompeo: Koronavirüs sorumluları hesap verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs salgınına ilişkin, "Çin hükümeti, bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici." dedi.

AA |
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Pompeo: Koronavirüs sorumluları hesap verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini koronavirüs salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirdi.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, Çin'in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin olarak, ''Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim." dedi.

"SORUMLULARIN HESAP VERECEĞİ ZAMAN GELECEK"

Pompeo, "Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek." diye konuştu.

"ÇİN, ZAMANINDA BİLGİ VERMEDİ"

ABD Dışişleri Bakanı, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan koronavirüsün yeterince hızlı bilinmediğini belirterek, ''Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici." dedi.

Pompeo: Koronavirüs sorumluları hesap verecek

(Mike Pompeo ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi)

VİRÜSÜN NEREDEN BAŞLADIĞINI BİLMEK ÖNEMLİ

Çin'in koronavirüs krizine karşı sorumluluğu konusunda küresel anlamda çok sayıda tartışma yapılması gerektiğine dikkati çeken Pompeo, ''Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük.

Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız'' ifadesini kullandı.

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