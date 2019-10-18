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Pompeo, Türkiye'den sonra İsrail'e gitti

Dün Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'de olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ardından İsrail'e geçerek Netanyahu ile görüştü.

İHA | 18.10.2019 - 15:42..
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Pompeo, Türkiye'den sonra İsrail'e gitti

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda 9 günlük sürecin ardından ABD ile yaptığı görüşmeler sonucu istediğini aldı. YPG'li teröristler 120 saatlik süre içerisinde 30 km'lik güvenli bölgeyi terk edecekler.

ABD ise destek verdiği YPG'li teröristleri ölümden kurtarmanın sevincini yaşıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'den sonra gerçekleştirdiği ziyaret de oldukça ilgi çekici.

Pompeo, Türkiye'den sonra İsrail'e gitti

"AMERİKAN-İSRAİL İTTİFAKI..."

Mike Pompeo, resmi ziyaret için gittiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pompeo'ya ve ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'e desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Orta Doğu sorunların sahnesi, ancak öne çıkan bir şey varsa, Amerikan-İsrail ittifakının istikrarı ve gücüdür" dedi.

Netanyahu, "İttifakın güçlendirilmesi, bölge ile aramızda ve uğraştığımız çeşitli zorluklarla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Türkiye'den sonra İsrail'e gitti

Pompeo ise “İran rejiminin kötü etkilerine karşı koruma çabaları, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in güvenliği ile ilgili diğer konular ile ilgili” verimli bir toplantı yaptığını söyledi.

İsrail basını, dün Pompeo ve Netanyahu'nun Suriye'deki son gelişmeleri tartışmak için görüşeceğini bildirmişti. İsrail’e gelmeden önce Pompeo, BM Güvenlik Konseyi’ne, İran’a silah ambargosunu yenileme çağrısında bulunmuştu.

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