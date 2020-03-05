Pompeo: Türkiye'nin İdlib'de kendini savunma hakkı var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye ve İdlib'deki son durumu değerlendirdi.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ HAKKA SAHİP"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşmesini yakından takip ettiğikerini söyleyen Pompeo, "NATO ortağımız Türkiye kendisini savunmak için her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Pompeo, İdlib'de Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyleyerek, "2018 Soçi Anlaşması'na geri dönülmeli, bölgede ateşkes ilan edilmeli" dedi.