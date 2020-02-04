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Pompeo: Türkiye'nin yanında duruyoruz

Mike Pompeo, Esad rejiminin saldırısı sonrası şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini sunarken, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber | 04.02.2020 - 23:10..
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Pompeo: Türkiye'nin yanında duruyoruz

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk askerlerine yapılan saldırı sonrasında 7 askerimiz ve 1 sivil şehit olmuştu.

Saldırı sonrası İngiltere'den rejimin saldırılarına kınama gelirken, ABD'de de Türkiye destek mesajları gönderdi.

"BU BARBARCA SALDIRILAR SONA ERMELİ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki saldırılara ve Beşşar Esad rejimi tarafından Türk askerlerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın Suriye'nin kuzeyinde ateşkes kurulmasını doğrudan engellediğini belirterek, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Esad rejiminin, İdlib'i de içeren ülke çapında ateşkesi öngören 2254 sayılı BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'İN MEŞRU MÜDAFAA AMAÇLI EYLEMELRİNİ DESTEKLİYORUZ"

Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını kaydeden Pompeo, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için de taziyede bulundu.

Pompeo, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının korkunç bir gerginliğe sebebiyet verdiğini vurgulayarak, "Esad rejimi, Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından devam ettiği saldırılarla sivilleri, kurtarma ekiplerini ve altyapıları hedef almaya devam ediyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. Bu konu hakkında Türk Hükümeti ile görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo: Türkiye'nin yanında duruyoruz

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