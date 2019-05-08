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Pompeo'dan May'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Londra’da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

AA | 08.05.2019 - 18:16..
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Pompeo'dan May'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel çıkarlar kapsamında bazı Avrupa ülkelerine ziyaret gerçekleştiriyor.

Bu ziyaretleri kapsamında, Pompeo'nun bugünkü durağı İngiltere oldu. Başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ile görüşen Pompeo, arından İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

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Ziyarette, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinin ele alındığı ve İngiltere'nin bu süreçten sonra nasıl bir yol izleyeceği konuşuldu.

2016 yılından bu yana Avrupa Birliği'nden çıkmak için büyük çaba harcayan İngiltere, süreçte sona doğru yaklaştı. Avrupa ile Çin'in ekonomik yakınlaşması ile dünya küresel piyasada yalnızlaşmaya başlayan ABD, birlikten çıkacak olan İngiltere'yi yanına çekmek istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da bugünkü İngiltere ziyareti, iki ülke arasında yeni bir işbirliği çıkabilir sonuçlarını doğurdu.

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