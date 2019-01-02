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Pompeo’dan Netanyahu’ya güvence

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ABD’nin Suriye’den çekilme kararının İsrail ile işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.

İHA | 02.01.2019 - 01:15..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Brezilya’da bir araya geldi. Pompeo, ABD’nin Suriye’den planlı olarak çekilme kararının İsrail ile olan işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti. Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

İSRAİL ETKİLENMEYECEK

Pompeo, kararın terör örgütü DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.

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