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Pompeo'nun ziyareti Hindistan'da protesto edildi

Hindistan'da sol gruplar, hem Pompeo'nun ziyaretine hem de ABD'ye tepki gösterdi.

İHA | 25.06.2019 - 17:32..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan’a gerçekleştireceği ziyaret, başkent Yeni Delhi’de sol görüşlü gruplar tarafından protesto edildi.

Pompeo'nun ziyareti Hindistan'da protesto edildi

PANKARTLARLA SLOGAN ATTILAR

ABD’nin siyasi politikalarını eleştiren göstericiler, “Ellerinizi İran’ın üzerinden çekin” yazılı pankartlar taşıyarak, “Amerika’yı düşüren savaş” şeklinde slogan attı.

Pompeo'nun ziyareti Hindistan'da protesto edildi

POMPEO, MODİ İLE BULUŞACAK

Pompeo’nun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan’a geçmesi bekleniyor.

Pompeo’nun, Hindistan temasları kapsamında mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile buluşması öngörülüyor.

Pompeo'nun ziyareti Hindistan'da protesto edildi

İRAN'A EK YAPTIRIM

İran’ın geçtiğimiz günlerde ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesini sebep gösteren ABD Başkanı Donald Trump, dün İran’a ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzalamıştı.

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