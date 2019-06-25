Pompeo'nun ziyareti Hindistan'da protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan’a gerçekleştireceği ziyaret, başkent Yeni Delhi’de sol görüşlü gruplar tarafından protesto edildi.
PANKARTLARLA SLOGAN ATTILAR
ABD’nin siyasi politikalarını eleştiren göstericiler, “Ellerinizi İran’ın üzerinden çekin” yazılı pankartlar taşıyarak, “Amerika’yı düşüren savaş” şeklinde slogan attı.
POMPEO, MODİ İLE BULUŞACAK
Pompeo’nun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan’a geçmesi bekleniyor.
Pompeo’nun, Hindistan temasları kapsamında mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile buluşması öngörülüyor.
İRAN'A EK YAPTIRIM
İran’ın geçtiğimiz günlerde ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesini sebep gösteren ABD Başkanı Donald Trump, dün İran’a ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzalamıştı.