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Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı

Saadet zinciri kurarak 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandıran 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in cezası, ev hapsine çevrildi. Mertgil için 1.050 yıl hapis cezası isteniyordu.

DHA | 23.05.2019 - 16:22..
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Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı

SOMUT DELİLLER YOK

Duruşmaya; tutuklu sanık Arzu Mertgil, tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T., Barış B., Erkan K., Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. 'Peruk' takıp görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, önceki savunmalarını tekrar ederek, dolandırıcılık yaptığına dair somut delillerin olmadığını söyledi.

Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı VİDEO

Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı

1.050 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1.050 yıl hapsi talep edilen Mertgil'in Avukatı Erdal Yıldız, tutuklu sanığın ''Suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimalinin bulunması, uzlaştırma işlemlerinin yapılması, sanığının tutuklulukta geçirdiği süre'' sebebiyle mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.

Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı

EV HAPSİ VERDİ

Mahkeme heyeti, Avukat Erdal Yıldız'ın savunması üzerine Arzu Mertgil'in tahliyesine, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasının verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer mağduların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması üzere duruşmayı ekim ayına erteledi.

Ponzi Arzu, 75 kişiyi dolandırdı ev hapsi aldı

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