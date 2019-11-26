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Ponzi Arzu'ya 300 yıl hapis istemi

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadının, 300 yıl hapsi isteniyor.

İHA | 26.11.2019 - 09:32..
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Bursa’da, 'ponzi' olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil (39) ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, ev hapsinde olan Arzu Mertgil katıldı.

Ponzi Arzu'ya 300 yıl hapis istemi

BAŞÖRTÜSÜ İLE DURUŞMAYA ÇIKTI

Peruk takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, bu duruşmada ise başörtüsü takarak hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Mertgil, suçlamaları kabul etmedi.

Ponzi Arzu'ya 300 yıl hapis istemi

300 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, 7 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı; 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etti. Ayrıca diğer sanıklar Gökmen Ş. için 22 mağdurdan 110 yıl, Serkan Ç. için 6 mağdurdan 30 yıl, Selçuk T. için 3 mağdurdan 15 yıl hapis cezası istedi.

Ponzi Arzu'ya 300 yıl hapis istemi

 

3 KİŞİ HAKKINDA BERAAT TALEBİ

Savcı; Reşat A., Azime K. ve Erkan K. hakkında ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

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