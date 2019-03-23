Popüler oyun Angry Birds artırılmış gerçeklik ile gelecek

Yıllar geçtikte ve teknoloji ilerledikçe, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili yapılan çalışmalar da hız kazandı. Özellikle bu teknolojiyi mobil oyunlara entegre etmek için çalışmalar yapan geliştiriciler, ortaya gerçekten inanılmaz işler çıkartabiliyor.

Yıllar önce piyasaya çıktığında bir anda popüler hale gelen ve günümüzde de mobil platformlar için bir çok oyunu bulunan Angry Birds, artırılmış gerçekliğe sahip yeni oyununu duyurdu.

Angry Birds deneyimini artırılmış gerçeklik ile birleştiren oyuna ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

Klasik iki boyutlu Angry Birds oyununu tıpkı gerçekmiş gibi 3 boyutlu olarak oynayabileceğiniz oyun, kameranızı kullanıp sanal görüntüler üreterek oyun zevkinizi katlayacak. Şu an için iOS App Store üzerinden ön siparişe açılan oyunun Android’e ne zaman geleceği ise bilinmiyor.