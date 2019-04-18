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Poroşenko BBC'den aldığı tazminatı bağışlayacak

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'ye açtığı tazminat davasını kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, aldığı parayı yardım kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

İHA | 18.04.2019 - 03:06..
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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden Londra merkezli televizyon kanalı BBC’ye 50 bin dolar istemiyle tazminat davası açmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, BBC’ye açtığı davayı kazandığını açıkladı.

Poroşenko BBC'den aldığı tazminatı bağışlayacak

"BBC, UKRAYNA'YI AŞAĞILADI"

Poroşenko, “BBC’yi Ukrayna’yı aşağıladığı için mahkemeye verdim. ABD Başkanı Trump’la görüşebilmek için benim belli bir miktar para ödediğimi iddia ettiler. Bu iddialar üzerine Beyaz Saray’ı aradım ve malum haber kanalını mahkemeye vereceğimi ifade ettim. Bu asılsız iddialara önem vermememi söylediler ama ben yine de mahkemeye verdim ve kazandım. Hesabıma düşen ödemeyi, son kuruşuna kadar yardım fonlarına bağışlayacağım” ifadelerini kullandı.

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