taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45735
Euro
6.15305
Altın
1296.415
Borsa
101339.21
Gram Altın
227.721

Poroşenko ve Bartholomeos'un gizli anlaşması

Ukrayna yönetimi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında yapılan gizli anlaşma, Ukrayna basınına sızdı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ocak ayında İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Kilisesi'ni ayırma kararı almıştı.

KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefallik" (bağımsızlık) kazandıran "tomos" adlı kararnameyi imzalamıştı. Şimdi ise Ukrayna basınında bu karar ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Poroşenko ve Bartholomeos'un gizli anlaşması

'MÜLK VERECEK İDDİASI'

Ukrainskiye Novosti gazetesinin haberine göre; "Ukrayna, anlaşmanın amacına uygun olarak Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev temsilciliğinin misyon faaliyetleri için gerekli binaları, tesisleri ve çeşitli mülkleri almasını sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

PARA VE ABD İKNA ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaşananlar hakkında bir açıklama yapmıştı. Putin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik vermeye teşvik eden unsurların para ve ABD'nin öğütleri olduğunu ifade etmişti.

Poroşenko ve Bartholomeos'un gizli anlaşması

BUNLAR KABUL EDİLEMEZ

Ayrıca Putin, "Bartholomeos için teşvik edici ana unsurun para olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeyi kendisine bağlayıp sonrasında kazanç elde etmek istiyor. Elbette ABD'nin öğütleri de önemli. Bunlar kabul edilemez şeyler. Bu durum, yaşananların, Rusya ve Ukrayna halklarının arasını daha fazla açma amacı taşıdığının bir başka kanıtı." diye konuşmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

89
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

118
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

426
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

60
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

60
Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

44
Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir