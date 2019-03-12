Poroşenko ve Bartholomeos'un gizli anlaşması

Ocak ayında İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Kilisesi'ni ayırma kararı almıştı.

KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefallik" (bağımsızlık) kazandıran "tomos" adlı kararnameyi imzalamıştı. Şimdi ise Ukrayna basınında bu karar ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

'MÜLK VERECEK İDDİASI'

Ukrainskiye Novosti gazetesinin haberine göre; "Ukrayna, anlaşmanın amacına uygun olarak Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev temsilciliğinin misyon faaliyetleri için gerekli binaları, tesisleri ve çeşitli mülkleri almasını sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

PARA VE ABD İKNA ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise yaşananlar hakkında bir açıklama yapmıştı. Putin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik vermeye teşvik eden unsurların para ve ABD'nin öğütleri olduğunu ifade etmişti.

BUNLAR KABUL EDİLEMEZ

Ayrıca Putin, "Bartholomeos için teşvik edici ana unsurun para olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeyi kendisine bağlayıp sonrasında kazanç elde etmek istiyor. Elbette ABD'nin öğütleri de önemli. Bunlar kabul edilemez şeyler. Bu durum, yaşananların, Rusya ve Ukrayna halklarının arasını daha fazla açma amacı taşıdığının bir başka kanıtı." diye konuşmuştu.