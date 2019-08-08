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Poroşenko'ya vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya, vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA | 08.08.2019 - 09:48..
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Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'da yapılan seçimler sonrasında mayıs ayında görevini Volodimir Zelenskiy’e devretti. Bu süre içerisinde Poroşenko hakkında, vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı.

12 AĞUSTOS'TA İFADE VERMESİ GEREKİYOR

Ukrayna Devlet İnceleme Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun 12 Ağustos’ta ifade vermesinin beklendiği dile getirildi.

Poroşenko'ya vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı

VERGİ KAÇAKÇILIĞIYLA SUÇLANIYOR

Açıklamada ayrıca Poroşenko’nun, özel bir televizyon kanalı olan Pryamoy televizyon kanalını satın alırken vergi kaçakçılığı yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Poroşenko’ya, geçtiğimiz günlerde de görevde olduğu dönemde Maldiv Adaları’na tatile giderken devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

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