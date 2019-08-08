Poroşenko'ya vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna ile ticaret hedefi 10 milyar dolar

1 35 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 35 bini aştı. Sınır kapısındaki yoğunluk ise dikkat çekiyor.

2 Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi Sıla Gençoğlu ile yaşadığı ilişki sonrası mahkemelik olan Ahmet Kural, yeni sevgilisiyle Kadıköy'de objektiflere yakalandı.

3 Trabzonspor formalı taraftarlar stada alınmadı Güvenlik görevlileri, Başakşehir-Olympiakos maçını izlemek için stada gelen Trabzonsporlu taraftarlardan formalarını çıkarmalarını istedi.

4 Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da, bir tırın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş bir milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

5 Antalya'daki kazılarda yeni buluş Karain Mağarası'nda 2 ucu keskin sivri uçlu 350 bin yıllık el baltası bulundu.

6 Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü Eşi ve kızıyla tartışan adam, av tüfeği ile ikisini de öldürdü. Katil zanlısı adamın, diğer çocukları koruma altına alındı.