Porsche'dan karbondioksit emisyonu atağı

Porsche, son 5 yıl içerisinde sürdürülebilirlik konusunda büyük bir ilerleme kaydetti ve araç başına düşen karbondioksit emisyonunu yüzde 75’ten fazla azalttı.

"SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ"

"Porsche markası olarak çevre ve iklimin korunması konusundaki sorumluluklarımızın farkındayız." diyen Porsche AG Üretim ve Lojistik Yürütme Kurulu Üyesi Albrecht Reimold, "Araçlarımızı daha da çevre dostu hale getirmek için devamlı olarak iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Porsche'nin yaptığı büyük küçük birçok girişim, şirketin tüm faaliyet alanlarında ekolojik sürdürülebilirliklerinin adım adım iyileştirilmesini sağlayacak genel bir konsept oluşturuyor." diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE ÜRETİLİYOR

Ayrıca Reimold, "Porsche'nin yalnızca beş yıl kadar kısa bir süre içerisinde karbondioksit emisyonunu yüzde 75 gibi ciddi bir oranda azaltabilmesi, her şeyden önce yenilenebilir kaynaklardan edinilen TÜV sertifikalı enerjiyi tutarlı şekilde kullanabilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtur. Porsche, 2017 yılında en yüksek ekolojik standartlara uygun yenilenebilir enerjiyle üretim yapmaya başlamıştır. Ayrıca değer zincirindeki çevreye olan etkiyi azaltmak için Porsche'nin Almanya içerisindeki demir yolu lojistiği de artık iklime zarar vermiyor." dedi.

SÜRDÜREBİLİRLİK ULAŞIM İÇİN DE GEÇERLİ

Porsche, artan çalışan sayısının aynı zamanda trafik kirliliğinin de artmasına neden olmasını engellemek için bir sistem geliştirdi. Şirket tarafından sağlanan bir toplu taşıma bileti ile Stuttgart bölgesinde çalışan tüm personelinin ince toz uyarısı verilmesi durumunda ücretsiz bir şekilde toplu taşıma kullanmasını sağlıyor.

Kapsamlı bir park yeri yönetim sistemi sayesinde de boş park yerleri kolaylıkla belirlenebiliyor. Porsche TwoGo araç paylaşım uygulaması, çalışanların çabuk ve pratik bir şekilde işe aynı aracı paylaşarak gitmeleri için gerekli planlamaları yapmalarını sağlıyor. Ayrıca "mobil çalışmanın" başlatılmasıyla birlikte Porsche, yalnızca yeni iş modellerine kapısını açmış olmayacak, aynı zamanda en yoğun saatlerde trafiği de azaltmak için destek verecek.