Porsche Taycan testi geçti

Porsche Taycan, ilk resmi demo turlarını Şanghay’da gerçekleştirdi.

Kamuflajlı Taycan prototipi, Çin’in ardından, İngiltere ve Amerika’yı ziyaret ederek üç haftalık bir süreç içinde üç farklı kıtada, üç defa görücüye çıkacak.

6 MİLYON KİLOMETRE YOL

Taycan eylül ayında dünya prömiyerini kutlarken, yaklaşık altı milyon kilometre yol testi de yapmış olacak. Porsche’de elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobillerin geçtiği aynı sert test programından geçmek zorunda.

Bu program, üstün performansını test etmenin yanı sıra her türlü iklim koşulunda daima sınırsız günlük kullanılabilirlik testlerini de içeriyor. Ekstrem şartlar altında aküyü şarj etmek veya güç aktarma organlarının ve iç mekanın sıcaklığını kontrol etmek gibi hayli zorlu görevler, elektrikli modeller için test edilen ekstra özelliklerdir.