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Porsche'nin ortaklarından Piech hayatını kaybetti

VW'nin eski yönetim kurulu başkanı Ferdinand Piech, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 16:07..
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Volkswagen'ın uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Porsche'nin ortaklarından olan Ferdinand Piech 82 yaşında, hayata veda etti. Piech'in yakınları, bu vefatın çok ani olduğunu dile getirdi.

Porsche'nin ortaklarından Piech hayatını kaybetti

YAŞAMI OTOMOBİLLER VE ÇALIŞANLARIYLA ŞEKİLLENDİ

Otomobil tutkunu Piech'in ölüm haberini eşi Ursula Piech verdi. Eşi Ursula Piech, ölüm haberini verirken, "Ferdinand'ın yaşamı tutkusu olan otomobiller ve çalışanlarıyla şekillendi." ifadesini kullandı.

Porsche'nin ortaklarından Piech hayatını kaybetti

FERDİNAND PİECH KİMDİR

Mühendislik eğitimi alan Ferdinand Piech 17 Nisan 1937'de Viyana'da dünyaya geldi. Ferdinand Porsche'nin torunu olan Ferdinand Piech, dedesi gibi genç yaşlardan itibaren otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Audi'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ferdinand Piech, 1993 ile 2002 yılları arasında VW Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı.

2002 yılından sonra da yönetim kurulu başkanlığından ayrılarak VW Denetleme Kurulu Başkanı oldu. Dört ayrı ilişkisinden 13 çocuğu olan Ferdinand Piech, 2015 yılında hem yönetim kurulu içindeki tartışmalar hem de emisyon skandalları nedeniyle VW Denetleme Kurulu Başkanlığından kendi isteğiyle ayrıldı. Volkswagen bünyesinde aralarında yedisi Avrupa ülkelerinden olmak üzere 12 otomobil markası bulunuyor.

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