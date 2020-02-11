Portakal İmamoğlu'na yüklendi

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın gündeminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'ndeki küfrü vardı.

Portakal, İmamoğlu'nun AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ağza alınmayacak küfrünü gündeme getirerek, küfür meselesinin kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledi.

Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na: Kimseye küfür edemezsin VİDEO

"BUNA HAKKI YOK"

Ünlü sunucu, İmamoğlu'nun çok zor günler geçiriyor olabileceğini, imkansızlıklar içinde şehri yönetiyor olabileceğini dile getirerek, ne olursa olsun İmamoğlu'nun böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.

KİMSE KÜFRÜ VE HAKARETİ HAK ETMEZ

Portakal konu hakkında, "Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de. Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir" ifadelerini kullandı.