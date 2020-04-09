İstanbul'da, koronavirüse karşı vatandaşlar maskeyle dışarı çıkarken, bazı vatandaşların ise kendilerine has yöntemlerle korunmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

PORTAKAL KABUĞUNDAN MASKE YAPTI

Taksim Meydanı’nda, bir aydır ücretsiz izinde ve evde olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Ahmet Cemil, portakal kabuğundan yaptığı maske ile görüntülendi.

Türkü söyleyerek meydanda dolaşan Cemil’in organik maskesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

"BU MASKE VİRÜS GEÇİRMEZ"

Ahmet Cemil, “Virüs dolayısıyla iş yok. Evde de sıkıldım. Mecbur kendimizi korunmak zorundayız. Önce sağlık ve vitamin. Bu maskeden virüs geçmez. Vitamini kabuğunda. Temizlik işçisiyim. Aslında maske alacaktım ama baktım yasak var, mecbur bunu kullandım“ ifadelerini kullandı.

Portakal kabuğundan maske yapıp Taksim'de dolaştı VİDEO