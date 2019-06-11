23 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği programın detayları belli oldu.

16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de başlayacak programı FOX TV Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya modere edecek. Küçükkaya'nın isminin belli olmasından sonra da bu ismin seçilmesi üzerinde yorumlar başladı.

Dün akşam FOX Ana Haber'de İsmail Küçükkaya'yı konuk eden Fatih Portakal, sunucu arkadaşıyla bu yayını hak ettiklerine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

İkilinin arasında geçen konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar oldu:

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ KANALI"

İsmail Küçükkaya: Tarihi bir sorumluluk. Benim için hem gurur verici hem sorumluluğu ağır. Kanalım için; Türkiyenin bağımsız ve tarafsız kanalı. 6 yıldır sen Ana Haber'de ben sabah Çalar Saat't ne için mücadele ediyoruz? Halkımız haber alsın, halkımızın haber alma ihtiyacını karşılıyoruz. FOX çok sevildi.

Fatih Portakal: Bu da aslında onun bir göstergesi.

İsmail Küçükkaya: Şahsım adına, kanalım adına ve basınımız mesleğimiz adına çok gurur verici bir şey. Hatta demokrasimiz için güzel bir olay.





"DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ"

Fatih Portakal, konuk olarak aldığı İsmail Küçükkaya'yı uğurlamadan önce ise şunları ifade etti: "Başka medya açısından bunun dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Demek ki biz yanlış yolda değiliz. Doğru yoldayız. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."

Portakal ve Küçükkaya'dan karşılıklı övgüler VİDEO