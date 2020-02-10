Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal zamlardan şikayetçi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına adeta isyan eden ünlü sunucu, yapılan zamların insafsızca olduğunu söyledi.

Fatih Portakal: İnsafsızca zam yapıyorsunuz VİDEO

İNSAFSIZCA ZAM YAPIYORSUNUZ

Sunduğu İETT zam haberi sonrasında, zamlardan şikayetçi olan vatandaşlara hak veren Portakal, "İktidar da olsa, yerel yönetim de olsa, belediyeler de olsa malesef zam yapıyorlar. Ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde. Açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ama insafsızca zam yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı

"FATURASINI BİZ ÖDÜYORUZ"

Açıkların çok olduğunu ve bir şekilde kapatılması gerektiği için zam yapıldığını söyleyen Portakal, "Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimiz de bu durumda... Evet yaşamak zorundayız. Sağdan olmuş soldan olmuş hiç fark etiyor. Açıklar çok fazla ve malesef bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz." dedi.