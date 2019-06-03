Portakal'dan YSK'ya beynim yandı tepkisi

31 Mart seçimlerinin ardından soruşturma geçiren seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da da görev başında olacağı haberi YSK tarafında duyurulmuştu.

"BEYNİM YANDI"

FOX TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, alınan karara, habere girişi sırasında " Tüm sevgi pıtırcığı hallerimeze rağmen beynim yandı" diyerek tepki göstedi.

Fatih Portakal: Beynim yandı İZLE

YSK KARARI: GÖREV YAPACAKLAR

YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleri ile yeniden seçime gidilmesinin doğru olup olmadığı hususunda istenilen görüşe, kurulun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelge'yi hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

“İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgede belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.”