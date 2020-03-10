taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1344
Euro
6.9847
Altın
1662.9
Borsa
105317.55
Gram Altın
327.851
Bitcoin
49078.53

Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği

İki Avrupa ülkesi, dünyada en fazla sığınmacıyı ağırlayan Türkiye'nin çabalarını desteklediklerini söyledi.

AA | 10.03.2020 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin, sınır kapılarını açması sonrası Avrupa'ya göç akını yaşanıyor.

Bu durum, kıtayı endişeye sevk ederken, İspanya ve Portekiz'den Türkiye'ye sığınmacı konusunda destek açıklamaları geldi.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİMİZ KARARLI VE AÇIK"

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili, "Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıyı barındıran ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu konuda büyük bir sorumluluk gösterdiğinin farkındayız ve tüm çabalarını tanıyoruz. 2016'da imzalanan anlaşma kapsamında büyük çaba gösteren Türkiye'ye bu konudaki desteğimiz kararlı ve açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan sınırında göçmen kalabalığı ViDEO

Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği

Portekiz'in AB otoriteleriyle hareket ettiğini kaydeden Silva, "AB Komisyonunun, sığınmacı krizine ilk cevap olarak yaptığı hazırlıklara Portekiz de katılmaktadır." dedi.

İSPANYA'DAN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

İspanya Dışişleri Bakanı Laya da Portekizli mevkidaşının görüşlerine katıldığını, göçmen sorununun çözümüne yönelik 5 koldan çalışma yürütülmesini gerekli gördüklerini ifade etti.

Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği

Laya, öncelik verdikleri beş başlığı, "göçmenlerin çıkış ülkelerinde kaliteli iş gücü ve istihdamın artırılması, güvenlik açığını kullanan insan tacirlerine karşı ortak kararlılık ve mücadele, sığınmacıların AB ülkelerinde hukuki boyutuyla ve dayanışma çerçevesinde dağılımının sağlanması, AB'ye doğru yasal göç kanallarının açılması ve göçmenlerin yönetimi konusunda Türkiye gibi ülkelerle iş birliği" olarak açıkladı.

Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği

İlginizi Çekebilir
Avrupa'da halk, market raflarını boşalttı
Koronavirüs paniğinin yaşandığı ülkelerde, marketlere akın yaşanıyor.
Yunanistan, sınırda siper kazıyor
Yunan güvenlik güçleri, tüfekli askerlerle sığınmacıların sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor.
ABD'de koronavirüs vakası çıkan gemiye tazminat davası
Kaliforniya açıklarında koronavirüs vakasının çıktığı gemiye, yolcusundan, 1.38 milyon dolar tazminat davası açıldı. Yolcuya göre şirket, kâr amacı güderek güvenliği tehlikeye attı.
Şi Cinping, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'a gitti
Koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü kente giden Çin Devlet Başkanı, alınan tedbirleri yerinde inceledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
134
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
41
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
207
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
40
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
229
FETÖ dosyası Boğaz manzaralı köşkle karartıldı
FETÖ dosyası Boğaz manzaralı köşkle karartıldı
52
FETÖ evinde kadın pedine saklanmış not çıktı
FETÖ evinde kadın pedine saklanmış not çıktı
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir