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Portekiz ve Ürdün'de ilk korona vakaları görüldü

Çin'den yayılan koronavirüs salgını, ilk kez Portekiz ve Ürdün'de ortaya çıktı.

İHA | 02.03.2020 - 16:27..
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Portekiz’e de sıçradı.

Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, ülkede ilk kez bu salgının görüldüğünü duyurdu.

PORTEKİZ'DE 2 KİŞİDE VAKA TESPİTİ

Yurt dışı seyahatinden dönen 2 kişide virüs teşhis edildiğini ifade eden Temido, hastaların Porto’daki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Portekiz ve Ürdün'de ilk korona vakaları görüldü

Temido, vakalardan birinin 60 yaşında olduğunu ve yakın zamanda İtalya’ya seyahat gerçekleştirdiğini, 33 yaşındaki diğer hastanın ise İspanya’nın Valencia kentine seyahat ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Temido, İtalya ve Çin’den gelenler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların denetiminin genişletileceğini ifade etti.

ÜRDÜN'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Öte yandan, Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Portekiz ve Ürdün'de ilk korona vakaları görüldü

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