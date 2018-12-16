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Portekiz'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Portekiz'in kuzeyindeki Porto kentinin Valongo ilçesinde, bir ambulans helikopter düştü.

AA | 16.12.2018 - 17:29..
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Ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

HELİKOPTER ÜSSE DÖNERKEN DÜŞTÜ

Portekiz'in Lusa ajansının haberine göre, Acil Sağlık Enstitüsüne (INEM) ait ambulans helikopter, dün akşam saatlerinde sağlık durumu ciddiyetini koruyan bir hastayı Santo Antonio de Porto Hastanesine ulaştırdıktan sonra üssüne dönüşü sırasında düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 helikopter pilotu ile 1 doktor ve 1 hemşire hayatını kaybetti. Doktorun, uzun süredir INEM'de çalışan bir İspanyol vatandaşı olduğu belirtildi.

Portekiz'de ambulans helikopter düştü: 4 ölü

DÜŞÜŞE HAVA ŞARTLARI SEBEP OLDU

"Augusta A109S" tipi helikopterin düşmesine, şiddetli yağmurla bağlantılı kötü hava şartlarından dolayı helikopterin pervanesinin yüksek gerilim hattına çarpmasının neden olduğu sanılıyor.

Dağlık bir kamp alanına düşen helikopterin enkazına askeri birlikler ve itfaiye ekipleri ulaşırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.

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